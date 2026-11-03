Hardoi News: नए कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे सीएमएस, प्रधानाचार्य ने पुराने में डलवा दिया ताला

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संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के बीच मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और प्रधानाचार्य के बीच विवाद तूल पकड़ गया है। प्रधानाचार्य डाॅ. जेबी गोगोई ने मंगलवार सुबह सीएमएस कार्यालय में ताला जड़वा दिया। उन्हें आईपीडी भवन में बनाए गए नए कार्यालय में बैठने के निर्देश दिए। सीएमएस डॉ. आदित्य झींगरन ने पुराने अभिलेख कार्यालय में रखे होने और लिपिक के दिव्यांग होने का हवाला देकर नए कार्यालय में बैठने से इन्कार कर दिया। इसके कुछ देर बाद सीएमएस कार्यालय का ताला खोल दिया गया।पुराने जिला अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। हालांकि इसका एकेडमिक हिस्सा गौराडांडा में बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद परिसर में नए भवनों का निर्माण हो रहा है। पुराने ओपीडी भवन में सीएमएस का कार्यालय भी है। इस भवन की मरम्मत होनी है। परिसर में बने 160 बेड के नए आईपीडी भवन की पांचवीं मंजिल पर प्रधानाचार्य, सीएमएस के साथ ही कर्मचारियों के कार्यालय भी बनाए गए हैं।सीएमएस समेत कई कर्मचारी और अधिकारी नए भवन में बैठने के इच्छुक नहीं हैं। मंगलवार सुबह लगभग 8:30 बजे प्रधानाचार्य डाॅ. जेबी गोगोई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पुरानी ओपीडी में स्थित कार्यालय में सीएमएस मौजूद नहीं थे। जब उनसे फोन पर संपर्क किया गया तो जवाब मिला कि मरीजों के उपचार और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राउंड पर हैं। इस पर प्रधानाचार्य ने नाराजगी जताते हुए कार्यालय में ताला लगवा दिया। प्रधानाचार्य का कहना है कि सीएमएस को नए कार्यालय में बैठना चाहिए। सीएमएस का कहना है कि कार्यालय में महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख रखे हैं। इन्हें शिफ्ट कराए बिना कार्यालय छोड़ना ठीक नहीं। इसके बाद ताला खुलवा दिया गया।इनसेटसीढि़यां चढ़ने में दिव्यांग लिपिक को होगी परेशानीसीएमएस कार्यालय में एक लिपिक दिव्यांग हैं। जबकि, आईपीडी भवन में सीएमएस कार्यालय के ऊपर लिपिकों के लिए स्थान बनाया गया है। यहां तक जाने के लिए सीढि़यां बनी हुई हैं। अब ऐसे में सीढि़यां चढ़ने में पैरों से दिव्यांग लिपिक को परेशानी होगी और बार-बार सीएमएस तक आना जाना भी संभव नहीं होगा। सीएमएस ने इस परेशानी के बारे में भी बताया। साथ ही मरीज और तीमारदारों को भी उन तक पहुंचने में परेशानी की बात कही। उधर, दोनों अधिकारियों के बीच कार्यालय को लेकर अलग-अलग तर्क सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।