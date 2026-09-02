फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   JE and contract worker summoned before investigation officer for breaking rules and giving electricity connection

Kanpur News: नियम तोड़ बिजली कनेक्शन देने में जेई व संविदा कर्मी जांच अधिकारी के समक्ष तलब

Wed, 02 Sep 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
JE and contract worker summoned before investigation officer for breaking rules and giving electricity connection
कानपुर देहात। शिवली क्षेत्र में 40 मीटर दूरी का नियम दरकिनार कर 120 बिजली कनेक्शन दिए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी ने बुधवार को आरोपी जेई व संविदा कर्मी को साक्ष्यों समेत तलब किया है।
विज्ञापन

महराजगंज के पतरावल निवासी राजू विद्यार्थी ने शिवली उपकेंद्र में तैनात तत्कालीन जेई राकेश राय व संविदा कर्मी उदीप शर्मा पर पोल से 40 मीटर दूरी का नियम तोड़कर 120 घरों में कनेक्शन देने की शिकायत यूपीपीसीएल के चेयरमैन से की थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि नियम विरुद्ध कनेक्शन देकर निगम को 1.60 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई और तकनीकी फिजिबल रिपोर्ट में वास्तविक दूरी को कम दिखाया गया है। ये कनेक्शन बीते साल अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच दिए गए हालांकि जेई राकेश राय ने आरोपों को गलत बताया था।
विज्ञापन

मामले में मुख्य अभियंता संदीप कुमार सिंह ने विद्युत माध्यमिक कार्य मंडल कानपुर के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता की जांच कमेटी बनाई थी। इसी क्रम में जांच अधिकारी अधीक्षण अभियंता विद्युत माध्यमिक कार्य मंडल कानपुर ने नियम विरुद्ध कनेक्शन देने के आरोपी जेई व संविदा कर्मी को साक्ष्यों समेत बुधवार को तलब किया है। मुख्य अभियंता वितरण संदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed