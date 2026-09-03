औरैया: मथुरा-वृंदावन से कम नहीं कुदरकोट की जन्माष्टमी, श्रीकृष्ण की ससुराल में सज रहा मां अलोपा देवी मंदिर

पीढ़ियों से चली आ रही पौराणिक मान्यता

भागवत पुराण में वर्णित रुक्मिणी-हरण की कथा को कुदरकोट से जोड़कर स्थानीय स्तर पर यह धार्मिक मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि श्रीकृष्ण की ससुराल को लेकर अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग दावे और मत मिलते हैं। इसके बावजूद कुदरकोट की पौराणिक मान्यता और मां अलोपा देवी मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन जाता है।