कानपुर: पनकी नहर के पास सिलिंडर लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मौत

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे में शामिल ट्रक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।