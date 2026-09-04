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कानपुर: पनकी नहर के पास सिलिंडर लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर मौत

Fri, 04 Sep 2026 08:17 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 04 Sep 2026 08:17 PM IST
सार

Kanpur News: पनकी नहर के पास तेज रफ्तार सिलेंडर लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

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Two Bikers Killed on the Spot After Being Hit by LPG Cylinder-Laden Truck Near Panki Canal
Kanpur Road Accident - फोटो : amar ujala

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पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे में शामिल ट्रक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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