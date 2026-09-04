कानपुर: सितंबर में चार दिवसीय बैंक हड़ताल, आठ दिन प्रभावित रहेंगी बैंकिंग सेवाएं; पहले निपटा लें जरूरी काम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने और भेदभावपूर्ण प्रदर्शनबद्ध प्रोत्साहन योजना के विरोध में 11, 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सोनकर ने बताया कि भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के अनुसार पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू होने के बाद कर्मचारियों को प्रतिदिन 40 मिनट अधिक काम करना होगा। इसके बावजूद व्यवस्था लागू करने में हठधर्मिता बरती जा रही है। इसी के विरोध में बैंक यूनियनों ने चरणबद्ध तरीके से हड़ताल का निर्णय लिया है।

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