कानपुर: सितंबर में चार दिवसीय बैंक हड़ताल, आठ दिन प्रभावित रहेंगी बैंकिंग सेवाएं; पहले निपटा लें जरूरी काम
Kanpur News: सितंबर में लगातार छुट्टियों और बैंक यूनियनों की प्रस्तावित चार दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं आठ दिन प्रभावित रहने की संभावना है। ऐसे में बैंक से जुड़े जरूरी आर्थिक काम करने वाले लोगों को पहले से अपने लेनदेन और अन्य जरूरी कार्य निपटा लेने की सलाह दी गई है।
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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने और भेदभावपूर्ण प्रदर्शनबद्ध प्रोत्साहन योजना के विरोध में 11, 28, 29 और 30 सितंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल सोनकर ने बताया कि भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के अनुसार पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू होने के बाद कर्मचारियों को प्रतिदिन 40 मिनट अधिक काम करना होगा। इसके बावजूद व्यवस्था लागू करने में हठधर्मिता बरती जा रही है। इसी के विरोध में बैंक यूनियनों ने चरणबद्ध तरीके से हड़ताल का निर्णय लिया है।
11 सितंबर से लगातार तीन दिन बैंक बंद
हड़ताल के पहले चरण में 11 सितंबर शुक्रवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे। इससे बैंक शाखाओं में प्रत्यक्ष रूप से होने वाले जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं।
26 से 30 सितंबर तक पांच दिन प्रभावित
सितंबर के दूसरे चरण में 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिन हड़ताल प्रस्तावित है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है। ऐसे में 26 से 30 सितंबर तक लगातार पांच दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहने की संभावना है।
26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बैंक यूनियनों ने मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को लेकर बैंकिंबैंक बंद रहने के दौरान शाखा से जुड़े जरूरी कामों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाताधारकों के लिए जरूरी नकद निकासी, चेक, बैंक दस्तावेज और अन्य आर्थिक कार्य समय रहते निपटाना बेहतर रहेगा।ग क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं।