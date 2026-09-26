जालौन: कालपी में बारिश का कहर, भरभराकर गिरा जर्जर मकान, मलबे में दबी गृहस्थी, परिवार ने लगाई मदद की गुहार
Jalaun News: कालपी कस्बे अंतर्गत काजीपुरा मोहल्ले में शनिवार सुबह लगातार हो रही बारिश के कारण एक पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में मकान के मलबे में दबकर गरीब परिवार की पूरी गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त परिवार के लोग बाहर थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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जालौन जिले के कालपी कस्बे में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे नगर के काजीपुरा मोहल्ले में एक पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान के मलबे में घर में रखा गृहस्थी का सामान दबकर नष्ट हो गया। हादसे के समय परिवार के लोग आसपास थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।
काजीपुरा मोहल्ला निवासी संतोष विश्वकर्मा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। बारिश के बीच सिर से छत छिन जाने के कारण परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है।
आर्थिक सहायता और रहने की व्यवस्था कराने की मांग
मकान गिरने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने में मदद की। घटना के बाद मोहल्ले में भी चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेकर आर्थिक सहायता और रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में परिवार को तत्काल मदद की जरूरत है।