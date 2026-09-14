जालौन: पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट, रिपॉल्वर तानकर दीं जातिसूचक गालियां, अवैध असलहे के साथ आरोपी गिरफ्तार

जालौन जिले में इंडियन ऑयल के छिरिया सलेमपुर स्थित पेट्रोल पंप पर रविवार को किसी बात को लेकर सेल्समैन सौरभ दोहरे और शिवम जादौन के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि शराब के नशे में शिवम ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। इसके कुछ देर बाद वह घर से अवैध रिवाल्वर लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा और सेल्समैन पर रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी दी।

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से अवैध रिवॉल्वर बरामद कर आरोपी शिवम जादौन निवासी छिरिया सलेमपुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से अवैध रिवॉल्वर बरामद कर आरोपी शिवम जादौन निवासी छिरिया सलेमपुर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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