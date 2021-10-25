Kanpur News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
आज का कार्यक्रमतापमान
अधिकतम : 30.00
न्यूनतम : 27.00
-- -- -- -- --
सूर्योदय: 05:50
सूर्यास्त: 06:27
-- -- -- -- --
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
-- -- -- ---
शोभायात्रा
तिर्वा: कस्बा स्थित श्री रामेश्वर धाम से मां अन्नपूर्णा मंदिर तक श्रीकृष्ण पालकी शोभायात्रा सुबह 10 बजे।
-- -- -- -- ---
चौपाल
तालग्राम: ऊमरपुर और तिलक सराय में ग्राम चौपाल सुबह 11 बजे।
-- -- -- -- --
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
-- -- -- -- -- ---
विशेष सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका सफाई कर्मियों द्वारा मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 2:00 बजे से।
-- -- -- -- ---
छिबरामऊ: बांके बिहारी मंदिर मोहल्ला दीक्षितान में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 05 बजे से
-- -- -- -- -- --
झांकी
शहर: पुलिस लाइन स्थित मंदिर में झांकी दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
-- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
अधिकतम : 30.00
न्यूनतम : 27.00
सूर्योदय: 05:50
सूर्यास्त: 06:27
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
शोभायात्रा
तिर्वा: कस्बा स्थित श्री रामेश्वर धाम से मां अन्नपूर्णा मंदिर तक श्रीकृष्ण पालकी शोभायात्रा सुबह 10 बजे।
चौपाल
तालग्राम: ऊमरपुर और तिलक सराय में ग्राम चौपाल सुबह 11 बजे।
भागवत कथा
ठठिया : क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
विशेष सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका सफाई कर्मियों द्वारा मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 2:00 बजे से।
छिबरामऊ: बांके बिहारी मंदिर मोहल्ला दीक्षितान में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 05 बजे से
झांकी
शहर: पुलिस लाइन स्थित मंदिर में झांकी दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713