यूपी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित लोडर के पलटने से दो महिलाओं की मौत, 14 घायल

{"_id":"627de6ee0fbdf3704e10a941","slug":"horrific-road-accident-in-up-two-women-killed-and-14-injured-due-to-uncontrolled-loader-overturning-in-hamirpur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित लोडर के पलटने से दो महिलाओं की मौत, 14 घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 13 May 2022 10:36 AM IST