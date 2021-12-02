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Hamirpur News: डीएम ने एसपी संग तीजा महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा

Wed, 09 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:06 AM IST
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The DM, along with the SP, reviewed the preparations for the Teeja Mahotsav.
भरुआ सुमेरपुर। मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने कस्बे के ऐतिहासिक तीजा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
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जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी दिनेश चंद्र आर्य को हरचंदन तालाब में मजबूत सुरक्षा घेरा बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शोभायात्रा मार्ग को भी पूरी तरह दुरुस्त करने को कहा। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं को असुविधा न होने देने पर जोर दिया। उन्होंने पेयजल, प्रकाश और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर अभिषेक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा और क्षेत्राधिकारी सदर यशपाल सिंह मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे सहित संबंधित विभागों के कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पशु बाजार मेला मैदान में मेला थाना स्थापित होगा। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था इसी से संभाली जाएगी। मेला क्षेत्र को कई खंडों में बांटा जाएगा, जहां पर्याप्त पुलिस बल और संबंधित क्षेत्राधिकारी तैनात होंगे। बांदा, चित्रकूट और महोबा सहित अन्य जनपदों से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। झूलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए।
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एसडीएम और सीओ ने मेला कमेटियों के साथ की बैठक

एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ सदर यशपाल सिंह ने थाने में तीजा महोत्सव की विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कमेटियों की समस्याएं और सुझाव सुने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे, श्रीकृष्ण लीला कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश दीक्षित उर्फ बब्बू भैया, महेश भदौरिया, नवल दाऊ, जयकरण सिंह, कुंज बिहारी पांडेय, संजीव पांडेय, सोनू तिवारी, अनुपम मिश्रा, शिवाकांत तिवारी, हर्ष गुप्ता, अंकित सिंह रानू सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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