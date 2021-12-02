Hamirpur News: बंधी का पानी दलित बस्ती में घुसा, तीन मकान ढहे

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सूचना मिलने पर मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी गांव पहुंचे और जेसीबी लगवाकर बस्ती में भरे पानी की निकासी का इंतजाम कराया। साथ ही राजस्व टीम को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए। सूचना मिलने के बाद मंगलवार को ब्लॉक प्रमुख जय नारायण सिंह यादव और खंड विकास अधिकारी श्वेता त्रिपाठी गांव पहुंचीं। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और जेसीबी की मदद से बस्ती में भरे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था कराई।

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भरुआ सुमेरपुर। ग्राम पंचायत मिहुना में बंधी का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती में पहुंच गया। जलभराव के कारण रामफल वाल्मीकि, मिट्ठू लाल और साबिर खान के मकान ढह गए। वहीं अन्य कच्चे मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है।