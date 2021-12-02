Hamirpur News: स्वास्थ्य व राजस्व टीम ने दो क्लीनिक किए सील

विज्ञापन



नोडल अधिकारी डॉ. चतुर्भुज सिंह ने बताया कि कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे चांदसी अस्पताल व नगायच चौराहे के पास स्थित रफीक साबरी क्लीनिक को कई बार नोटिस के माध्यम से कागजात दिखाने के लिए सूचना दी गई लेकिन कोई भी दस्तावेज न दिखाने पर मंगलवार को तहसीलदार दिलीप सिंह के साथ क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन

राठ। स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को नगर में संचालित क्लीनिकों पर छापा मारा। इस दाैरान दो क्लीनिकों को सील किया गया। कार्रवाई से संचालकों में खलबली मची रही।