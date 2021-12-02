Hamirpur News: स्वास्थ्य व राजस्व टीम ने दो क्लीनिक किए सील
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:27 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:27 AM IST
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राठ। स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को नगर में संचालित क्लीनिकों पर छापा मारा। इस दाैरान दो क्लीनिकों को सील किया गया। कार्रवाई से संचालकों में खलबली मची रही।
नोडल अधिकारी डॉ. चतुर्भुज सिंह ने बताया कि कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे चांदसी अस्पताल व नगायच चौराहे के पास स्थित रफीक साबरी क्लीनिक को कई बार नोटिस के माध्यम से कागजात दिखाने के लिए सूचना दी गई लेकिन कोई भी दस्तावेज न दिखाने पर मंगलवार को तहसीलदार दिलीप सिंह के साथ क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है।
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नोडल अधिकारी डॉ. चतुर्भुज सिंह ने बताया कि कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे चांदसी अस्पताल व नगायच चौराहे के पास स्थित रफीक साबरी क्लीनिक को कई बार नोटिस के माध्यम से कागजात दिखाने के लिए सूचना दी गई लेकिन कोई भी दस्तावेज न दिखाने पर मंगलवार को तहसीलदार दिलीप सिंह के साथ क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की गई है।
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