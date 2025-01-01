Hamirpur News: खंभों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, बचा चालक

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ट्रैक्टर चालक कल्लू हमीरपुर से ट्रैक्टर-ट्रॉली में विद्युत खंभे लादकर सरीला पावर हाउस जा रहा था। पेट्रोल पंप के सामने आ रही बोलेरो को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो पलट गया और ट्रॉली सड़क पर तिरछी हो गई। हादसे में चालक को मामूली चोट आई।सूचना पर आई पुलिस ने दूसरे ट्रैक्टर की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया। चौकी प्रभारी ईश्वर नारायण पांडेय ने बताया कि ट्रैक्टर के पहिए का एक्सल टूटने के कारण वह पलट गया। दूसरे ट्रैक्टर की मदद से उसे सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करा दिया गया है।