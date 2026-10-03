फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hardoi Young child falls into floodwaters while playing dies tragically by drowning body recovered in morning

हरदोई: खेलते-खेलते बाढ़ के पानी में गिरा मासूम, डूबने से हुई दर्दनाक मौत, रातभर खोजबीन के बाद सुबह मिला शव

Sat, 03 Oct 2026 11:29 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 03 Oct 2026 11:29 AM IST
सार

Hardoi News: बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहा एक किसान का दो वर्षीय मासूम बेटा अअचानक घर के पीछे भरे बाढ़ के पानी में गिरकर डूब गया। पूरी रात खोजबीन के बाद शनिवार सुबह करीब परिजनों ने मासूम का शव पानी से बाहर निकाला।

विज्ञापन
Hardoi Young child falls into floodwaters while playing dies tragically by drowning body recovered in morning
अनमोल की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में कटरी बिछुइया के मजरा चिरंजूपुरवा में घर के बाहर खेलते समय दो वर्षीय मासूम बाढ़ के पानी में गिर गया। डूबने से मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी रामसेवक का पुत्र अनमोल (2) शुक्रवार शाम घर के पीछे की तरफ खेलने गया था। इसी दौरान वह बाढ़ के पानी में डूब गया। काफी देर तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

विज्ञापन

रात भर खोजबीन के बाद शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे परिजन सियाराम और वेदराम ने घर के पीछे भरे बाढ़ के पानी से अनमोल को बाहर निकाला। जीवित होने की आस में तत्काल बिलग्राम सीएचसी लाए। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता खेती-किसानी करते हैं। तहसीलदार दीपक गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर दैवी आपदा में नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed