Hardoi News: आईटीआई में चौथे चरण के प्रवेश एक अक्तूबर से
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:48 PM IST
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हरदोई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया एक अक्तूबर से शुरू होगी। प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी आज से एससीवीटी पोर्टल पर नाम कटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानाचार्य रोहित श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार, पहले तीन चरणों में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपना प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। वे 27 से 30 सितंबर तक एससीवीटी पोर्टल पर लॉगिन कर कारण सहित आवेदन करें। नाम कटाने से रिक्त होने वाली सीटों पर उच्चीकरण का अवसर मिलेगा। यह उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए है जिन्होंने फ्लोट विकल्प चुना था और जिनका उच्चीकरण नहीं हुआ है। मेरिट और विकल्प के क्रम में उच्चीकरण होने पर बुलावा पत्र पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज से भी दी जाएगी। उच्चीकरण सूची के आधार पर प्रवेश एक से तीन अक्तूबर तक होंगे।
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प्रधानाचार्य रोहित श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार, पहले तीन चरणों में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थी अपना प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। वे 27 से 30 सितंबर तक एससीवीटी पोर्टल पर लॉगिन कर कारण सहित आवेदन करें। नाम कटाने से रिक्त होने वाली सीटों पर उच्चीकरण का अवसर मिलेगा। यह उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए है जिन्होंने फ्लोट विकल्प चुना था और जिनका उच्चीकरण नहीं हुआ है। मेरिट और विकल्प के क्रम में उच्चीकरण होने पर बुलावा पत्र पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इसकी सूचना मोबाइल पर मैसेज से भी दी जाएगी। उच्चीकरण सूची के आधार पर प्रवेश एक से तीन अक्तूबर तक होंगे।
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