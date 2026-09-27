हरदोई: कीचड़ में सनकर आया ई-रिक्शा चालक, पत्नी बोली- कपड़े धोकर नहा लो, विवाद के बाद नाराज होकर खाया जहर, मौत

हरदोई जिले में नशे में कीचड़ से सनी हालत में शनिवार को घर पहुंचे ई-रिक्शा चालक से पत्नी ने नहाकर साफ कपड़े पहनने को कहा। इसी पर ई-रिक्शा चालक का विवाद पत्नी से हो गया। कुछ देर बाद चालक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। रविवार सुबह उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। सर्रा निवासी मोनू (27) ई-रिक्शा चलाता था।

विज्ञापन



पत्नी उपासना ने बताया कि शनिवार दोपहर मोनू ई-रिक्शा लेकर वापस घर पहुंचे थे। मोनू के कपड़े कीचड़ से सने थे और वह नशे की हालत में थे। कपड़े गंदे होने की बात कहते हु उन्होने मोनू से नहाने और साफ कपड़े पहनने को कहा। नशे में होने के कारण मोनू को यह बात खराब लग गई और वह उपासना से झगड़ने लगा। विवाद बढ़ता देख मोनू के बड़े भाई सुहेल ने बीच बचाव का प्रयास किया।