हरदोई: भाजपा की क्षेत्रीय कार्यकारिणी घोषित, उपाध्यक्ष बने पीके, विमल महामंत्री

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कार्यकारिणी घोषित होते ही इसमें शामिल किए गए पदाधिकारियों के समर्थकों और शुभचिंतकों में उत्साह भर गया। अब तक अनुसूचित जाति मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री रहे जिलापंचायत अध्यक्ष के पति पीके वर्मा को अब मुख्य कार्यकारिणी में क्षेंत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरियावां के शाहपुर बिनौरा निवासी डॉ. विमल सिंह को पार्टी ने क्षेत्रीय महामंत्री बनाया है। वह अब तक अवध क्षेत्र के कार्यालय मंत्री थे। उनकी ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियां लखनऊ में ही होती हैं। इसी तरह माधौगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में वर्ष 2017 में भाजपा की प्रत्याशी रहीं पूजा मिश्रा को पार्टी ने क्षेत्रीय मंत्री बनाया है। पूजा मिश्रा भी राजनीतिक रूप से हरदोई की अपेक्षा लखनऊ में ज्यादा सक्रिय हैं।

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भाजपा की अवध प्रांत की कार्यकारिणी बृहस्पतिवार देर शाम घोषित कर दी गई। कार्यकारिणी में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के पति पीके वर्मा को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही हरदोई से ताल्लुक रखने वाले तीन और लोगों को भी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि इनमें शामिल क्षेत्रीय महामंत्री बनाए गए अवधेश कटियार को उन्नाव जनपद से प्रतिनिधित्व दिया गया है।