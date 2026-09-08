हमीरपुर: कुत्तों को चाउमीन खिलाने पर बवाल, दबंग ने लाइसेंसी पिस्टल से झोंका फायर, कार का शीशा टूटा, जांच शुरू

हमीरपुर जिले में विवेक नगर मोहल्ले में सोमवार रात चाउमीन का बचा हुआ सामान आवारा कुत्तों को डालने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद शशिकांत तिवारी ने लाइसेंसी पिस्टल से युवक आशीष साहू पर फायर कर दिया। आशीष ने भागकर जान बचाई। इसके बाद मौके पर पहुंचे उसके पारिवारिक भतीजे की कार पर भी फायरिंग की गई। इससे कार का अगला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की।

विज्ञापन



रमेड़ी चौराहा निवासी आशीष साहू ने बताया कि वह अकिल तिराहा पर चाउमीन का ठेला लगाते हैं। सोमवार रात करीब 11:20 बजे ठेला बंद करने के बाद बचा हुआ सामान लेकर एचडीएफसी बैंक के सामने किराये पर ली गई अपनी गुमटी पर पहुंचे थे। वहां वह बचा हुआ सामान आवारा कुत्तों को डाल रहे थे। तभी शशिकांत तिवारी वहां पहुंचे और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर तहरीर के मुताबिक शशिकांत तिवारी और उनके दो अज्ञात साथियों ने लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की नीयत से उन पर फायर कर दिया।