फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hamirpur News ›   In some places, there are no doctors, while in others, testing facilities are unavailable.

Hamirpur News: कहीं डॉक्टर तो कहीं जांच सुविधा की व्यवस्था नहीं

Sun, 20 Sep 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
In some places, there are no doctors, while in others, testing facilities are unavailable.
फोटो 20 एचएएमपी 16- गहरौली पीएचसी में मरीज देखते चिकित्सक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरारा/पौथिया/गहरौली। विकासखंड कुरारा के पारा और बेरी पीएचसी में चल रहे आरोग्य मेला का डिप्टी सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों का हाल-चाल जाना और अस्पताल परिसर में गंदगी देख साफ-सफाई के निर्देश दिए। मेले में ज्यादातर वायरल फीवर सहित खांसी, जुकाम के मरीज पहुंचे। कहीं डॉक्टर तो कहीं जांच सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं मिली।
पारा पीएचसी में डिप्टी सीएमओ डॉ. भानु प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। यहां डॉ. राहुल आर्य मरीजों का उपचार करते पाए गए। कुल 26 मरीज पहुंचे। फार्मासिस्ट आनंद स्वरूप पटेल, एलटी देवेंद्र सिंह व समस्त स्टाफ मौजूद मिला। उन्होंने मरीजों से बीमारी के बारे में हाल-चाल जाना। इसके बाद बेरी पीएचसी पहुंचे जहां डॉ. नाजिश द्वारा 41 मरीज देखे गए थे। सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित मिले।
विज्ञापन

उन्होंने दवाओं के बारे में जानकारी लेते हुए साफ-सफाई के निर्देश दिए। वहीं पीएचसी कुसमरा का सीएचसी अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार जायसवाल ने निरीक्षण किया। बताया कि बदलते मौसम के चलते वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़े हैं। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नवीन पीएचसी ही हालत दयनीय : पौथिया पीएचसी में कुल 46 मरीज पहुंचे। यहां डॉ. भावना सोनकर ने जांचकर दवाएं दीं। उजनेड़ी निवासी सोमप्रकाश ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती नहीं है। रामकिशोर, रामगोपाल, अरविंद, संतोष वर्मा, सुरेश आदि ने बताया कि अस्पताल में बाउंड्रीवॉल नहीं है। मेन गेट के सामने लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार सचान ने बताया कि वार्ड बॉय व सफाई कर्मचारी नहीं है। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहां पर डॉ. भावना सोनकर, डॉ. नीना सचान, एएनएम कल्पना सिंह आदि रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed