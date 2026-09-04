फर्रुखाबाद: ठाकुरद्वारा मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, आधी रात को जन्मे कान्हा; जयकारों से गूंजा मंदिर

सजी हुई झांकी और रोशनी के बीच मंदिर परिसर में ऐसा भक्तिमय माहौल बना कि श्रद्धालु देर रात तक भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। मंदिर के गर्भगृह को विशेष रूप से सजाया गया था। राधा-कृष्ण की मनमोहक झांकी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती रही। सजावट के बीच गर्भगृह में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर जैसी छटा दिखाई दी। शाम से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।

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