Kanpur News: सोने व चांदी के भाव में गिरावट जारी, लोगों को पितृपक्ष का इंतजार

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बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कीमतों में इस गिरावट के बावजूद खुदरा बाजार में खरीदार अभी दूरी बनाए हुए हैं। ग्राहक अब 26 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान नए आभूषणों की खरीदारी से बचा जाता है। जिससे सराफा बाजारों में मांग और ठंडी पड़ने के आसार हैं।सराफा कारोबारी व जिला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष सुशील कुमार कौशल का कहना है कि ग्राहक फिलहाल कीमतों पर नजर रखे हुए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान मांग घटने से सोने-चांदी के भाव में और नरमी आएगी। ज्यादातर लोग इस समय सिर्फ रेट पर नजर रखकर अपनी पसंद के डिजाइन चुन रहे हैं ताकि आगामी नवरात्र, धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसरों पर खरीदारी की जा सके।...............आगामी त्योहारी सीजन में उछाल की उम्मीदसर्राफा व्यापारियों का मानना है कि पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्र से सर्राफा बाजार में रौनक वापस लौटेगी। जिन ग्राहकों ने अभी खरीदारी रोक रखी है। वे त्योहारी सीजन में डिलीवरी लेंगे। सराफा कारोबारी राहुल ओमर ने बताया कि व्यापारियों को उम्मीद है कि आगामी शादियों के सीजन में मांग तेजी से बढ़ेगी। हालांकि इस समय बाजार में रौनक नहीं हैं।........................1 से 12 सितंबर तक सोने के भाव प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव प्रति किलोग्रामतारीख - 22 कैरेट सोना - 24 कैरेट सोना - चांदी01 सितंबर - 1,45,340 - 1,56,760 - 2,59,9002 सितंबर - 1,48,210 - 1,60,990 - 2,70,9003 सितंबर - 1,46,530 - 1,59,170 - 2,65,9004 सितंबर - 1,46,910 - 1,59,580 - 2,71,1005 सितंबर - 1,46,910 - 1,59,580 - 2,70,9006 सितंबर - 1,45,940 - 1,58,520 - 2,71,0007 सितंबर - 1,45,650 - 1,58,210 - 2,42,0008 सितंबर - 1,45,100 - 1,57,610 - 2,41,2009 सितंबर - 1,45,350 - 1,57,880 - 2,39,60010 सितंबर - 1,45,090 - 1,57,610 - 2,38,80011 सितंबर - 1,41,150 - 1,53,480 - 2,36,90012 सितंबर - 1,41,850 - 1,54,560 - 2,37,100(नोट - सोने व चांदी के भाव में तीन प्रतिशत जीएसटी व मेकिंग चार्ज नहीं शामिल है।)