औरैया में गणेश महोत्सव की धूम: 14 से विराजेंगे गजानन, दुकानों पर बप्पा के मनमोहक रूप, मूर्तियों के ऑर्डर तेज

औरैया जिले में गणेश महोत्सव को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव के लिए दुकानों पर भगवान गणेश की आकर्षक प्रतिमाओं की नई खेप पहुंच गई है। अलग-अलग आकार और डिजाइन में उपलब्ध प्रतिमाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बाजार में गणेश प्रतिमाओं की कीमत 150 रुपये से शुरू होकर 11 हजार रुपये तक पहुंच रही है।

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महोत्सव को लेकर घरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। छोटे आकार की प्रतिमाओं की मांग घरों में स्थापना के लिए है, जबकि बड़े आयोजनों के लिए अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमाओं के ऑर्डर भी दुकानदारों को मिलने लगे हैं। बाजार में इस बार प्रतिमाओं में आकर्षक रंगों और सजावटी डिजाइन को खास तवज्जो दी गई है।