Kanpur News: फ्लैट में जुए की फड़ पर छापा, सात दबोचे
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
कानपुर। किदवईनगर स्थित एक फ्लैट में प्रॉपर्टी डीलिंग ऑफिस की आड़ में चल रहे जुए की फड़ पर छापा मारकर पुलिस की एसओजी टीम ने सात लोगों को दबोच लिया। मौके से 2.60 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई। एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि गोशाला स्थित साईं मंदिर पार्क के पास शिव अवध अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 103 में जीवी ग्रुप के नाम से प्रापर्टी डीलिंग का ऑफिस था। हालांकि, उसमें कई दिनों से जुए की फड़ सजने की सूचना मिल रही थी। बुधवार को टीम ने किदवईनगर थाने की फोर्स के साथ छापा मारकर बर्रा निवासी विजय गुप्ता, नौबस्ता आवास-विकास निवासी हिमांशू पटेल, राजीव विहार निवासी दीपक उमराव, बर्रा जूही कला निवासी कुनाल गुप्ता, सनी धाम अपार्टमेंट निवासी देवेंद्र पाल, वसुधा विहार निवासी पुष्पराज गुप्ता और दामोदरनगर निवासी गौरव विश्वकर्मा को पकड़ा। तलाशी में 2.60 लाख रुपये बरामद हुए। विजय गुप्ता ने फ्लैट किराये पर ले रखा था और वहां घंटे के हिसाब से पैसे लेकर जुआ खिलाया जा रहा था। (संवाद)
विज्ञापन