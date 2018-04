{"_id":"5ae6d50d4f1c1b5d098b73db","slug":"fire-in-leather-factory-kanpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0928\u092a\u0941\u0930 \u0932\u0947\u0926\u0930 \u092b\u0948\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u0940 \u0905\u093e\u0917, \u0918\u0902\u091f\u093e\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0915\u093e\u092c\u0942","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लेदर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल की छह गाड़ियाें ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

Kanpur: Fire broke out at a leather factory, 6 fire tenders present at the spot, fire under control now. pic.twitter.com/GfRyyYjJJ0

— ANI UP (@ANINewsUP) April 30, 2018 कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के हसरत मोहनी कम्पाउंड में मुश्ताक अहमद का चप्पल बनाने की कारखाना है। कारखाने में जिस वक्त मजदूर काम कर रहे थे उसी दौरान स्टोर किए गए चमड़े में अचानक आग लग गई।कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। पहले मजदूरों और आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग काबू से बाहर होने लगी तब वे लोग कारखाने से बाहर निकल गए।आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फैक्ट्री में लेदर का काम हाेता है। चमड़े की केमिकल्स से सफाई की जाती है।