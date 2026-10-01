हरदोई: जिला पंचायत अध्यक्ष पर टिप्पणी में सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज

जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती के खिलाफ की गई कथित जाति सूचक टिप्पणी के मामले में सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति उत्पीड़न और आईटीएक्ट की धाराओं में शहर कोतवााली में मामला दर्ज किया गया है। संडीला के सब्जीमंडी निवासी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला संयोजक रवि बाल्मीकि ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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इसमें बताया कि सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शराफत अली का एक वीडियेा साेशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा के लिए कथित रूप से जाति सूचक, अपमानजनक, महिला गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की गई है। इस टिप्पणी से अनुसूचित जाति के लोगों की भवनाएं आहत हुई हैं। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली को नामित करते हुए उनके सहयोगियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।