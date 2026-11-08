Kanpur News: स्कूलों में छात्राएं सीखेंगी जीवन कौशल

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बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक की ओर से इस संबंध में निर्देश मिले हैं। प्रशिक्षण में ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो अपने विद्यालय में प्रशिक्षण के बाद खुद मीना मंच की गतिविधियां संचालित करेंगे। पिछले वर्ष प्रशिक्षित और सक्रिय सुगमकर्ताओं को दोबारा अवसर देने के निर्देश भी मिले हैं।प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सुगमकर्ता अपने विद्यालय के दो अन्य शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद कक्षा छह, सात और आठ के विद्यार्थियों के लिए टीम तैयार की जाएगी। यह टीम निर्धारित कैलेंडर के अनुसार हर शनिवार भोजनावकाश के बाद मीना मंच की गतिविधियां कराएंगी। इसकी रिपोर्ट टूल-10 पर अपलोड करनी होगी। सुगमकर्ता और उनके साथ के दो शिक्षकों के लिए दीक्षा पोर्टल से सेल्फ-एस्टीम का प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य किया गया है।एक बैच पर खर्च होंगे 30 हजार रुपयेकार्यशाला में 50 प्रतिभागियों ओर दो संदर्भदाताओं समेत कुल 52 लोगों के लिए प्रति बैच 30 हजार रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है। इसमें भोजन, संदर्भदाताओं का मानदेय, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, बैनर और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का खर्च शामिल है। प्रशिक्षण की निगरानी खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यशालाओं की गुणवत्ता और शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे।