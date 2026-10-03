Kanpur News: ई-रिक्शे से टकराकर बाइक सवार छात्रा घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:20 AM IST
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कानपुर। चकेरी श्यामनगर निवासी बिसराम अपनी बेटी विनीता कुमारी को लेकर शुक्रवार को लाल बंगला जा रहे थे। शिवकटरा मोड़ के पास आगे सरिया लादकर चल रहे ई-रिक्शा के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। वह पीछे से आकर ई-रिक्शे से टकरा गए। हादसे में सरिया उनकी बेटी विनीता के जा लगी जिससे वह घायल हो गई। परिजन कांशीराम अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने हैलेट रेफर कर दिया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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