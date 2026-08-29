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फतेहपुर हादसा: कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी को मायके छोड़कर लौट रहे थे घर, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Sat, 29 Aug 2026 02:54 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 29 Aug 2026 02:54 PM IST
सार

Fatehpur News: मलवां थाना क्षेत्र में एक किसान रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी को मायके छोड़कर वापस लौट रहे थे। शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे चितौरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

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Fatehpur Car hits motorcycle man was returning home after dropping his wife at her parents house
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फतेहपुर जिले में मलवां थाना क्षेत्र के चितौरा गांव निवासी किसान देवेंद्र कुमार (40) पुत्र राजाराम उर्फ पतरावल की सड़क हादसे में मौत हो गई। रक्षाबंधन पर देवेंद्र अपनी पत्नी रूपा देवी को पीएसी लाइन के पास जयराम नगर स्थित मायके छोड़ने गए थे। पत्नी को छोड़ने के बाद वह शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से गांव लौट रहे थे। चितौरा मोड़ के पास कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

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हादसे में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हूटर लगी बोलेरो को कानपुर की ओर जाते देखा था और आशंका है कि उसी वाहन ने टक्कर मारी। थानाध्यक्ष रमा शंकर सरोज ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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