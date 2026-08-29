फतेहपुर हादसा: कार ने बाइक को मारी टक्कर, पत्नी को मायके छोड़कर लौट रहे थे घर, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

फतेहपुर जिले में मलवां थाना क्षेत्र के चितौरा गांव निवासी किसान देवेंद्र कुमार (40) पुत्र राजाराम उर्फ पतरावल की सड़क हादसे में मौत हो गई। रक्षाबंधन पर देवेंद्र अपनी पत्नी रूपा देवी को पीएसी लाइन के पास जयराम नगर स्थित मायके छोड़ने गए थे। पत्नी को छोड़ने के बाद वह शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से गांव लौट रहे थे। चितौरा मोड़ के पास कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

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हादसे में देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजन का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने हूटर लगी बोलेरो को कानपुर की ओर जाते देखा था और आशंका है कि उसी वाहन ने टक्कर मारी। थानाध्यक्ष रमा शंकर सरोज ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।