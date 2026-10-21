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फर्रुखाबाद हादसा: श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 17 लोग घायल, दो की हालत गंभीर, लोहिया अस्पताल रेफर

Wed, 21 Oct 2026 03:43 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 21 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

Farrukhabad News: शमसाबाद-ढाई घाट मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्राली में सवार 17 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है।

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Farrukhabad Tractor trolley carrying pilgrims overturns 17 people injured two in critical condition
पलटी ट्राली को सीधी करते ग्रामीण और पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में जनपद एटा कोतवाली अलीगंज के गांव फ़रसोली से चार ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवार होकर ग्रामीण ढाई घाट भागवत कथा के बाद कलश विसर्जन करने आए थे। वहां से वह वापस जा रहे थे। इसी दौरान शमसाबाद-ढाई घाट मार्ग पर बूडी गंगा से पहले पुलिया के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे नगर पंचायत द्वारा लगाए गए स्ट्रीट लाइट के पोल भी टूट गए। ट्राली में सवार 17 लोग घायल हो गए। पुलिस ने पहुंच ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीधा घर घायलों को सीएचसी भेजा गया। वहां दो लोगों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब बीस लोग सवार थे।

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