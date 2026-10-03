फर्रुखाबाद: नवाबगंज-मोहम्मदाबाद में सनसनी, चोरों ने तीन घरों को बनाया निशाना, ताले तोड़ लाखों के जेवर-नकदी पार

फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदाबाद गांव नगला बीच निवासी धन सिंह ने बताया कि बक्से में रखी दो अंगूठियां, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कुंडल, तीन जोड़ी पेंडल और एक जोड़ी तोड़िया चोर निकाल ले गए। घटना के दौरान परिवार के लोग घर में सोते रहे। शनिवार सुबह घटना की जानकारी होने पर पुत्र अवनीश ने यूपी 112 पर सूचना दी।

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इसके बाद 112 पुलिस और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने चोरी की घटना के संबंध में जानकारी जुटाई और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की। इसके अलावा नवाबगंज समैचीपुर गांव में दो घरों में की चोरी हो गई। एक घर से 12 लाख के नकदी व जेवर और दूसरे घर से 1,50,000 रुपये व सामान चोरी हो गया।