फर्रुखाबाद जिले में कंपिल थाना क्षेत्र के मोहल्ला मांझ गांव निवासी अमरनाथ माथुर की पुत्री कविता की बरात मंगलवार देर रात दिल्ली से आई थी। द्वारचार व अन्य कार्यक्रम होने के बाद दिल्ली के स्वरूप नगर निवासी आलोक उर्फ अशोक अन्य साथी संजीव, रामकिशन, भारत व वीरेंद्र के साथ कंपिल से रुदायन की तरफ जा रहे थे। देर रात लगभग दो बजे कार अनियंत्रित होकर गांव मानिकपुर के निकट नहर में पलट गई। इससे सभी बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी कायमगंज भेज दिया। वहां डाक्टर ने आलोक को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को लोहिया रेफर किया गया।

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