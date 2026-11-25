फर्रुखाबाद हादसा: बरातियों की कार नहर में पलटी, चालक की मौत और चार गंभीर घायल, लेाहिया अस्पताल रेफर
Farrukhabad News: कंपिल क्षेत्र में बरातियों की कार मानिकपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चार अन्य बरातियों को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है।
विस्तार
फर्रुखाबाद जिले में कंपिल थाना क्षेत्र के मोहल्ला मांझ गांव निवासी अमरनाथ माथुर की पुत्री कविता की बरात मंगलवार देर रात दिल्ली से आई थी। द्वारचार व अन्य कार्यक्रम होने के बाद दिल्ली के स्वरूप नगर निवासी आलोक उर्फ अशोक अन्य साथी संजीव, रामकिशन, भारत व वीरेंद्र के साथ कंपिल से रुदायन की तरफ जा रहे थे। देर रात लगभग दो बजे कार अनियंत्रित होकर गांव मानिकपुर के निकट नहर में पलट गई। इससे सभी बराती गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी कायमगंज भेज दिया। वहां डाक्टर ने आलोक को मृत घोषित कर दिया। अन्य चार घायलों को लोहिया रेफर किया गया।