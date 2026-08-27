कानपुर: बिठूर में इलेक्ट्रिक सिटी बस की टक्कर से बाइक सवार तीन घायल

टक्कर के बाद बाइक बस के बोनट में फंस गई। चालक के तत्काल ब्रेक लगाने से बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में बाइक सवार युवक, उसकी 80 वर्षीय मां और चार वर्षीय बेटा घायल हो गए। हादसा जीटी रोड पर एक मसाला फैक्ट्री के पास हुआ। मंधना से चौबेपुर की ओर जा रही इलेक्ट्रिक सिटी बस सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बस के अगले हिस्से में फंस गई। बस चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे बस आगे नहीं बढ़ सकी।

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