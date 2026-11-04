यूपी: कक्षा 5 की छात्रा से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, घर में अकेली पाकर पड़ोसी ने अंजाम दी वारदात, जेल भेजा गया

फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 अक्तूबर को एक 11 वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पड़ोसी कमलेश बाबू ने छात्रा के माता-पिता की अनुपस्थिति में घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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छात्रा के पिता ने बताया कि 30 अक्तूबर को वह अपनी पत्नी के साथ फफूंद बाजार दवा लेने गए थे। घर पर उनकी 11 वर्षीय बेटी और दो साल का मासूम बेटा अकेले थे। इसी दौरान पड़ोसी कमलेश बाबू उनके घर में घुस आया। उसने दरवाजा बंद करके बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को किसी को भी घटना के बारे में बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद से सहमी हुई बच्ची चुप रही।तीन नवंबर को किशोरी को दर्द होने पर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। पिता ने आरोपी कमलेश बाबू से घटना के बारे में पूछा। इस पर आरोपी ने उनसे हाथापाई की और धमकी देकर भगा दिया। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने गांव पहुंचकर बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। किशोरी का मेडिकल भी कराया गया है।