औरैया: ट्रेन से कटकर कैंसर पीड़ित की मौत, जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आया, दो मिनट रुकी रही गाड़ी

औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बैसोली गांव के सामने बुधवार दोपहर जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। युवक की पहचान बैसोली अड्डा निवासी दिनेश पुत्र जगनू के रूप में हुई। बुधवार दोपहर करीब 12:10 बजे दिनेश खंभा नंबर 1117/20 के पास रेलवे लाइन पार कर रहा था।

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इसी दौरान डाउन लाइन पर कानपुर की ओर जा रही जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को क्रॉसिंग के बीच रोक दिया और स्टेशन मास्टर को सूचना दी। इंजन की जांच के बाद करीब दो मिनट में ट्रेन को रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंचे आरपीएफ कांस्टेबल ने गैंगमैन की मदद से ट्रैक को साफ कराया।