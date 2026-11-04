फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Mother and son injured in collision between two bikes

Auraiya News: दो बाइकों की भिड़ंत में मां-बेटा घायल

Wed, 04 Nov 2026 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Mother and son injured in collision between two bikes
एरवाकटरा। थाना क्षेत्र के कुकरकाट गांव के सामने मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार मां-बेटे घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बेटे आशू की हालत गंभीर होने पर उसे सैफई रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

इटावा के नगला खर निवासी चरन सिंह यादव ने बताया कि उनका पुत्र आशू (18) अपनी मां ममता (35) के साथ लौट रहा था। वे गांव ऊसरपाटी में एक शांतिभोज कार्यक्रम से घर जा रहे थे। कुकरकाट गांव के सामने उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में आशू और ममता सड़क पर गिरकर घायल हुए। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed