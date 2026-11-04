Auraiya News: दो तो कहीं एक शिक्षक के सहारे चलती मिलीं कक्षाएं

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संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने मंगलवार को परिषदीय स्कूलों की पड़ताल की। इस दौरान दोपहर 12:22 बजे बिरिया स्थित परिषदीय स्कूल में दो शिक्षक मिले। दो अन्य शिक्षक स्पेशल टेट की परीक्षा देने गए हुए थे। दोनों शिक्षकों ने कक्षा-एक से लेकर पांच के बच्चों की पढ़ाई कराई। मौके पर 102 के सापेक्ष 73 बच्चे उपस्थित मिले। इसी तरह दोपहर 12:38 बजे पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिरिया में दो शिक्षक मिले।उन्होंने बताया कि एक मेडिकल पर थे, जबकि दूसरी महिला शिक्षक छुट्टी पर थीं। वर्तमान में पढ़ाने वाले दोनों शिक्षक सुपर टेट की परीक्षा चले गए थे, इस वजह से उन्हें मजबूरी में आना पड़ा। दोनों ही शिक्षकों के पैर में गंभीर चोट थी। यहां पर 188 बच्चों के सापेक्ष 45 बच्चे मिले। वहीं, भाग्यनगर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनापुर में तो एक ही शिक्षक के सहारे तीन कक्षाओं के बच्चे रहे। जिन्हें एक ही कमरे में बैठाकर शिक्षक पढ़ाई कराते नजर आए। बीएसए संजीव कुमार ने बताया कि स्पेशल टेट परीक्षा को लेकर कुछ हद तक स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही है। अन्य शिक्षकों के जरिये कक्षाओं का संचालन किया गया है।