कन्नौज: खेत में संदिग्ध हालत में मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने लगाया जमीनी विवाद में हत्या का आरोप
सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव में खेत पर गए वृद्ध का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शाहमुद्दीन पुत्र हसमत के रूप में हुई है।
विस्तार
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक के परिजनों ने पास के गांव के कुछ लोगों पर रंजिश का आरोप लगाते हुए जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विवेचना की जाएगी।