कन्नौज: खेत में संदिग्ध हालत में मिला वृद्ध का शव, परिजनों ने लगाया जमीनी विवाद में हत्या का आरोप

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक के परिजनों ने पास के गांव के कुछ लोगों पर रंजिश का आरोप लगाते हुए जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है।

विज्ञापन