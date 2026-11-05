कन्नौज: पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जिंदा जलकर दर्दनाक मौत, बच्चों को लेकर खुद चौकी पहुंचा आरोपी पति
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 05 Nov 2026 10:10 AM IST
सार
Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर गांव में विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे महिला की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने दोनों बच्चों को लेकर खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया।
विज्ञापन
विस्तार
कन्नौज जिले में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगतपुर में गुरुवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति दोनों बच्चों को लेकर खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और समर्पण कर दिया।
विज्ञापन
ग्राम जगतपुर निवासी सुखवीर सिंह उर्फ मोनू का गुरुवार सुबह करीब 7:15 बजे पत्नी सोनम राठौर (30) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुखवीर ने कथित तौर पर सोनम पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। महिला को बचाने के लिए ग्रामीण दौड़े और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
विज्ञापन
Trending Videos
मामले की जांच में जुटी पुलिस
लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक सोनम की जलकर मौत हो चुकी थी। घटना के बाद आरोपी पति अपने बच्चों के साथ खुद पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं। इस हृदयविदारक घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।