जयपुर: ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, एक दिन में 3,727 चालान; नो पार्किंग में खड़े मिले 2,735 वाहन

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यातायात पुलिस ने 15 नवंबर को शहर के प्रमुख मार्गों और व्यस्त इलाकों में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नो पार्किंग में खड़े वाहनों को चिह्नित कर उनके चालान काटे गए। पुलिस के अनुसार, इस श्रेणी में कुल 2,735 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई हुई। इस तरह एक दिन में कुल 3,727 चालान किए गए। कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों पर अवैध पार्किंग रोकना और यातायात को बाधित होने से बचाना है।जयपुर में इन दिनों पर्यटन सीजन चल रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शहर पहुंच रहे हैं। इसके चलते प्रमुख सड़कों, बाजारों और पर्यटन स्थलों के आसपास वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है।पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रवीण नायक नूनावत के अनुसार, इस दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई वाहन चालक मुख्य सड़कों और व्यस्त मार्गों पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। इससे सड़क की उपलब्ध चौड़ाई कम हो जाती है और दूसरे वाहनों के निकलने में परेशानी होती है।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित होता है। कई बार सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। इसका असर सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों पर भी पड़ता है।इसी समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का पालन कराने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान जरूरी हैं।पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन) प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण और डीसीपी यातायात प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में अभियान चलाया गया।पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपनी गाड़ियां निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ी करें। इससे जाम की समस्या कम होगी और शहर में आमजन तथा पर्यटकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।