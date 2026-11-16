Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: बाजार से लौटी पत्नी तो घर में फंदे से लटका मिला पति

Mon, 16 Nov 2026 08:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:21 PM IST
विज्ञापन
dfsg
- गेझा गांव में युवक ने घर के अंदर फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कोतवाली फेज टू क्षेत्र के गेझा गांव में शनिवार देर रात एक युवक ने घर के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी तीन साल के बच्चे के साथ बाजार गई हुई थी। घर लौटने पर पति को फंदे पर लटका देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 28 वर्षीय तैयब अली के रूप में हुई है। वह मूलरूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाले था और गेझा गांव की गली नंबर-11 में किराये के मकान में पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह निर्माण कार्य में राजमिस्त्री का काम करते था। शनिवार शाम काम खत्म करने के बाद वह घर पहुंचा। इसके कुछ समय बाद पत्नी बच्चे को लेकर बाजार चली गई। बताया गया कि जब पत्नी वापस लौटी तो मकान का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पहुंचने पर तैयब अली फंदे से लटका मिला। यह देखकर उसने शोर मचाया और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed