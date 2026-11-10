फर्रुखाबाद: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, इलाज के दौरान युवक की मौत, दो अन्य गंभीर रूप से घायल, जांच शुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 03:13 PM IST
सार
Farrukhabad News: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल युवक की तिर्वा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं।
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विस्तार
फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम झब्बूपुर गांव के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल सैंथरा निवासी पुनीत शर्मा (18) की देर रात तिर्वा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।
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पुनीत गांव के ही अभिषेक पुत्र सुभाष के साथ दिवाली पर आतिशबाजी खरीदने बाजार जा रहा था। सामने से आ रही बाइक पर इजौर निवासी अभिषेक पुत्र कमलेश सवार था। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया था। पुनीत की हालत गंभीर होने पर उसे लोहिया अस्पताल और वहां से तिर्वा रेफर किया गया था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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