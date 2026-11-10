Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Two motorcycles collide head on one man dies during treatmen two others critically injured

फर्रुखाबाद: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, इलाज के दौरान युवक की मौत, दो अन्य गंभीर रूप से घायल, जांच शुरू

Tue, 10 Nov 2026 03:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 10 Nov 2026 03:13 PM IST
सार

Farrukhabad News: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल युवक की तिर्वा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं।

विज्ञापन
Farrukhabad Two motorcycles collide head on one man dies during treatmen two others critically injured
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार शाम झब्बूपुर गांव के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल सैंथरा निवासी पुनीत शर्मा (18) की देर रात तिर्वा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई।

विज्ञापन

पुनीत गांव के ही अभिषेक पुत्र सुभाष के साथ दिवाली पर आतिशबाजी खरीदने बाजार जा रहा था। सामने से आ रही बाइक पर इजौर निवासी अभिषेक पुत्र कमलेश सवार था। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया था। पुनीत की हालत गंभीर होने पर उसे लोहिया अस्पताल और वहां से तिर्वा रेफर किया गया था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed