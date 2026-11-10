जगरांव में सैलून मालिक पर फायरिंग: दो महिलाओं समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के हाथों पकड़वा देने का था शक

जगरांव में गांव भैणी गुजरा चौक पर सैलून मालिक संदीप सिंह उर्फ सीपी पर फायरिंग मामले में पुलिस ने सात आरोपियों पर केस दर्ज कर दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को पकड़ लिया है। चार आरोपी अभी फरार हैं।

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पुलिस के अनुसार, आरोपियों को शक था कि संदीप सिंह और उसका भाई उन्हें पुलिस के हाथों पकड़वा सकते हैं। इसी रंजिश में संदीप को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। इस दौरान उसके दोस्त जज सिंह के दाएं कंधे पर गोली लग गई, जबकि एक गोली संदीप की कार की डिग्गी पर भी लगी।थाना सिधवां बेट के एएसआई परमजीत सिंह के अनुसार, गांव अक्कूवाल निवासी संदीप सिंह उर्फ सीपी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह हेयर कटिंग का काम करता है। 6 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह घरेलू सामान खरीदने के लिए जा रहा था। भैणी गुज्जर चौक पर उसे अपने दोस्त दिलराज सिंह और बूटा सिंह निवासी भैणी गुज्जर मिले। संदीप कार से उतरकर दोस्तों से बातचीत करने लगा। इसी दौरान खुरशैदपुरा की तरफ से काले रंग की सप्लेंडर बाइक पर तीन युवक पहुंचे और उस पर फायरिंग शुरू कर दी।संदीप के बयान के अनुसार, बाइक कृष्ण सिंह निवासी तलवाड़ा चला रहा था, जबकि पीछे बैठे अवतार सिंह उर्फ तारी निवासी सलेमपुरा के हाथ में देसी कट्टा और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा निवासी खुरशैदपुरा के हाथ में पिस्टल थी। आरोप है कि हमलावरों ने उसे मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। फायरिंग के दौरान एक गोली उसके दोस्त जज सिंह निवासी भैणी गुज्जर के दाएं कंधे पर लगी। घायल जज सिंह को पहले सिधवां बेट और बाद में लुधियाना रेफर किया गया।संदीप ने पुलिस को बताया कि फायरिंग होते ही वह अपनी स्विफ्ट कार में बैठकर खुरशैदपुरा की तरफ निकल गया। आरोप है कि हमलावरों ने पीछा करते हुए उस पर एक और फायर किया, जो कार की डिग्गी के दाएं हिस्से पर लगा।संदीप के बयान के मुताबिक, खुरशैदपुरा निवासी कुलदीप सिंह उर्फ बिट्टा कथित तौर पर नशा बेचने का काम करता है। उसे शक था कि संदीप और उसका भाई गुरदीप सिंह उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। संदीप ने आरोप लगाया कि इसी रंजिश के चलते कृष्ण सिंह पहले उसके भाई गुरदीप सिंह पर भी गोली चला चुका है। अब उसे निशाना बनाने के लिए कृष्ण सिंह, अवतार सिंह उर्फ तारी और सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा को भेजा गया।संदीप ने पुलिस को दिए बयान में मलकीत सिंह निवासी गिद्दड़विंडी, रूपिंदर कौर निवासी सलेमपुरा और जसवंत कौर निवासी अक्कूवाल पर हमलावरों को कथित तौर पर पनाह देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कृष्ण सिंह, अवतार सिंह उर्फ तारी, सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा, कुलदीप सिंह उर्फ बिट्टा और तीन कथित पनाह देने वालों समेत सात लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।पुलिस ने जसवंत कौर, रूपिंदर कौर और मलकीत सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, कृष्ण सिंह, अवतार सिंह उर्फ तारी, सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा और कुलदीप सिंह अभी फरार हैं। मामले की जांच जारी है।