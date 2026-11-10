सोनभद्र: गुजरात से घर लौटे युवक का सड़ा-गला मिला शव, कुएं के पास पड़ा था कपड़ों से भरा बैग; पहुंची पुलिस

ग्रामीणों के अनुसार, एक-दो दिन पहले से ही कुएं के पास काले रंग का एक बैग पड़ा हुआ था, जिसमें कपड़े और गर्म वस्त्र रखे थे। बैग के पास एक छोटी डायरी भी मिली थी। डायरी में मिले विवरण के आधार पर ग्रामीणों ने मृतक के छोटे भाई से संपर्क कर घटना की जानकारी दी।



मृतक सुनील की शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसकी कोई संतान नहीं थी। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि चोपन थानान्तर्गत कोटा खास गांव के बीच स्थित एक कुएं में पानी में उतराया हुआ शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान सुनील चेरो के रूप में हुई है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा।