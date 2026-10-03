Kanpur News: डीसीपी दफ्तर के पास दंपती को बाइक से गिराकर चेन लूटी, पति का हाथ टूटा

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कृष्णानगर निवासी त्रिभुवन चंद्र जैन शुक्रवार सुबह स्कूटी से पत्नी नीलम के साथ जनरलगंज स्थित जैन मंदिर जा रहे थे। नीलम ने पुलिस को बताया कि सीओडी पुल उतरते ही हनुमान मंदिर के पास बाइक सवार दो बदमाश पीछे से आए उनके गले में झपट्टा मारा। इससे उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और वे सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे बैठा बदमाश उतरा और उनके गले से करीब ढाई तोले की चेन तोड़कर टाटमिल चौराहे की ओर भाग निकला।पति के हाथ में गंभीर चोट लगने के कारण वह दर्द से चीख रहे थे। उन्होंने शोर मचाते हुए किसी तरह पति को संभाला और राहगीरों से मदद मांगी। नीलम के मुताबिक उनके हाथ और कोहनी में भी चोटें आईं। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। नीलम ने पुलिस को बताया कि बाइक चला रहा बदमाश हेलमेट पहने था और चेन तोड़ने वाला चेहरे पर गमछा लपेटे था। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। बदमाशों की तलाश में तीन टीमें लगी हैं। जिस स्थान पर वारदात हुई है वहां कोई कैमरा भी नहीं लगा था। पुलिस तीन-चार संदिग्धों को उठाया है।गनीमत रही कि कोई भारी वाहन नहीं आयाघटनास्थल पर भारी वाहनों की आवाजाही भी रहती है। वारदात सुबह 6:30 बजे की थी इसलिए भारी वाहनों का आवागमन भी कम था। यदि दोपहर की तरह ही आवागमन होता तो सड़क पर गिरे दंपती किसी गंभीर हादसे का शिकार भी हो सकता था। हालांकि, देर रात तक दंपती वारदात को लेकर दहशत में रहा।पूर्व में हुई लूट की वारदात पर एक नजर- 17 सितंबर 2026: कल्याणपुर स्थित निरंकारी भवन के पास सत्संग से लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली थी।- 30 सितंबर 2026: पुलिस कमिश्नर कार्यालय से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मॉर्निंग वॉक के दौरान अधिवक्ता मनीष शुक्ला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीनने की कोशिश की थी।- 7 जुलाई 2026: पनकी थाना क्षेत्र के सरायमीता चौराहे में शिक्षिका अनुपमा शर्मा की बदमाशों ने चेन लूट ली थी।- 17 नवंबर 2025: नौबस्ता थाना क्षेत्र के पशुपतिनगर में वृद्धा शिवकली की घर के बाहर से बदमाश चेन लूट ले गए थे।