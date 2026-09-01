फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Contractor registrations and works will be scrutinized over the next two years.

Kanpur News: दो साल में ठेकेदारों के पंजीकरण और कार्यों की होगी जांच

Tue, 01 Sep 2026 02:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
Contractor registrations and works will be scrutinized over the next two years.
कानपुर। नगर निगम के ठेकेदार सिंडिकेट की जांच सीडीओ के नेतृत्व में गठित समिति ने सोमवार से शुरू कर दी है। पहले चरण में दो साल में हुए टेंडर, कार्यों की धरातल पर स्थिति और भुगतान के साथ पंजीकरण प्रक्रिया की जांच की जा रही है। उसके बाद नगर निगम कर्मियों की सांठगांठ की परतें खोली जाएंगी। समिति 10 कार्य दिवस में अपनी रिपोर्ट देगी।
विज्ञापन

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने पांच फर्माें को ब्लैकलिस्ट करते हुए तीन ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज कराई है। दो गिरफ्तार हैं जबकि सिंडिकेट का सरगना गोविंद शर्मा अभी तक फरार है। गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय में हुई बैठक के बाद मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अनुभव जे जैन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। सोमवार को समिति की बैठक सीडीओ कार्यालय में हुई। इसमें नगर निगम अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली गई। इसके बाद सीडीओ ने समिति में शामिल दो सदस्यों लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल पांडेय को जांच की रूपरेखा बताई। कहा कि पहले चरण में नगर निगम में फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया की जांच होगी। दूसरे चरण में यह देखा जाएगा कि टेंडर में जो बड़े कार्य हुए उनकी धरातल पर स्थिति क्या है। तीसरे चरण में रैंडम चेकिंग होगी और भुगतान संबंधी जानकारी भी जुटाई जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच होगी। 10 कार्य दिवस में टीम अपनी जांच कर रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन


शासन को लिखा था पत्र
अपने विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की जांच के लिए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बुधवार को शासन को भी एक पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने कहा था कि एक मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी दिया जाए जो नगर निगम के कर्मियों, अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर सके क्योंकि वर्तमान कर्मियों के रहते जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसे लेकर बृहस्पतिवार को नगर निगम मुख्यालय में हलचल रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसआईटी लौटी
सोमवार को एसआईटी की टीम जांच करने मोतीझील स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंची लेकिन सीडीओ कार्यालय में बैठक के लिए बुलाए जाने से कोई अधिकारी नहीं मिला। इस पर टीम लौट गई। टीम करीब 15 मिनट तक अभियंत्रण विभाग में रही और कॉल कर विभाग के अधिकारियों से बात की। इसके बाद वापस लौट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed