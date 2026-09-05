कानपुर: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पर सीएमई, समय पर जांच और रोकथाम पर जोर

शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान

सीएमई के बाद विभाग के संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों के योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ. नीना गुप्ता, डॉ. रेणु गुप्ता, डॉ. शैली अग्रवाल, डॉ. दिव्या द्विवेदी, डॉ. प्रतिमा वर्मा, डॉ. उरूज जहां, डॉ. प्रीति त्यागी, डॉ. रश्मि यादव और डॉ. रश्मि गुप्ता समेत अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे।