कानपुर: जाजमऊ में 2800 साल पुराना ऐतिहासिक टीला दरका, दो मकानों का हिस्सा गंगा में समाया

स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण किनारे पर लगातार कटान हो रहा है। इसी के चलते ऐतिहासिक टीले का हिस्सा अचानक खिसक गया। लोगों का कहना है कि यदि कटान इसी तरह जारी रहा तो आसपास के अन्य मकानों को भी खतरा हो सकता है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर कटान रोकने के इंतजाम कराने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।