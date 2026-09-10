चित्रकूट आस्था का महासंगम: अमावस्या से पहले सड़कों पर भक्तों का रेला, मंदाकिनी में पहली बार फ्लोटिंग बैरियर

1 of 6 चित्रकूट में उमड़ा आस्था का सैलाब - फोटो : amar ujala







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सड़कों पर भगवा वस्त्र पहने श्रद्धालु हाथों में लोटा लिए सीताराम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भरतकूप से लेकर चित्रकूट तक सड़कों पर श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। बुंदेलखंड के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पैदल यात्रा कर धाम पहुंच रहे हैं।

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किसी के पैरों में छाले हैं तो कोई उम्र की परवाह किए बिना कदम बढ़ा रहा है। बुजुर्ग महिलाएं भी पैदल यात्रा और परिक्रमा करती नजर आ रही हैं, वहीं युवाओं की टोलियां ढोलक-मंजीरों के साथ रामधुन गाते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ रही हैं।

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100 से 150 किलोमीटर तक पैदल सफर चित्रकूट पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में दतिया, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, मुरैना, नरैनी और बांदा समेत कई क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। कई श्रद्धालुओं ने करीब 100 से 150 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय किया है। लंबी दूरी की यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं दिख रहा। रास्ते भर जगह-जगह लोग विश्राम करते और फिर चित्रकूट की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। धार्मिक जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय बना हुआ है।

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मंदाकिनी में पहली बार फ्लोटिंग बैरियर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। मां मंदाकिनी में पहली बार फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु गहरे पानी की ओर न जा सकें। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती की गई है।

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