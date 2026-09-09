1 of 14 kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





बेटे की भूमिका पर पुलिस की जांच

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जब हत्या के आरोप में दो आरोपियों विशाल गौतम और राजकिशोर कुमार को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंने सीधे तौर पर शालू का नाम लिया था, लेकिन बेटे सुब्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, सुब्रत और शालू की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करने पर पता चला कि दोनों ही आरोपी से बातचीत कर रहे थे। इस आधार पर पुलिस की टीमें सुब्रत की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं और साक्ष्य मिलने पर उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस अब बेटे सुब्रत की संलिप्तता की गहन जांच कर रही है। हत्या की मुख्य आरोपी बहू शालू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने कथित तौर पर छह लाख रुपये की सुपारी देकर यह वारदात करवाई थी। पुलिस कमिश्नर के अनुसार, सुब्रत और शालू दोनों ही हत्यारोपी विशाल गौतम उर्फ शुभम के संपर्क में थे, जिसके चलते दोनों के खिलाफ साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं।

2 of 14 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सोफे पर बैठी गमगीन बहू और अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बहू शालू के खिलाफ मुख्य साक्ष्य

पुलिस के अनुसार, बहू शालू को गिरफ्तार करने के पीछे दो प्रमुख साक्ष्य हैं। पहला, हत्यारोपी का कबूलनामा जिसमें उसने शालू के कहने पर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। दूसरा, रतन ऑर्बिट के गार्ड का बयान कि शालू ने विशाल की एंट्री न करने को कहा था। इसके अलावा, सीडीआर रिपोर्ट भी एक बड़ा साक्ष्य है। वहीं, सुब्रत के खिलाफ अभी तक गार्ड या हत्यारोपी द्वारा कोई प्रत्यक्ष बयान सामने नहीं आया है।





3 of 14 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पहले सड़क हादसे में मारने की थी प्लानिंग

डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपियों से यह भी सामने आया है कि पहले दवा कारोबारी को सड़क हादसे में मारने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, व्यस्त ट्रैफिक और पकड़े जाने के डर से तकिया से मुंह दाब कर हत्या की योजना बनाई गई। जब विनीत मिनोचा कमरे को लॉक करने लगे, तब आरोपियों ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।



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4 of 14 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा बेटा व अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कहीं बेटे-बहू ने ही तो नहीं आयोजित की पार्टी

विनीत की हत्या के समय सुब्रत और शालू तिलकनगर स्थित कॉस्मोजिन लाउंज में आयोजित किटी पार्टी में थे। आशंका यह भी है कि कहीं बहू-बेटे ने ही तो पार्टी आयोजित नहीं की है। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि हत्या की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। ऐसे में पार्टी की जांच भी की जा रही है। मंगलवार को पुलिस टीम लाउंज पहुंची, जहां पर मैनेजर से पूछताछ की। उसने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सिर्फ लाइव कैमरे चलते हैं। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। उससे तय होगा कि शालू और सुब्रत कितने बजे निकले और कितने बजे आए।



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5 of 14 कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सीसीटीवी में कैद आरोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी