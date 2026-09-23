चित्रकूट: ई-रिक्शा-जीप में आमने-सामने टक्कर, चालक लोग घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 23 Sep 2026 08:47 PM IST
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बिजली उपकेंद्र के पास ई-रिक्शा और जीप की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा चालक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया। जहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। ई-रिक्शा मऊ से कर्वी की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही जीप से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा चालक रोहित कुमार शुक्ला निवासी कौंधियारा प्रयागराज घायल हो गया।
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